“منشآت” شريكًا معرفيًا لمؤتمر “سيملس السعودية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مؤتمر “سيملس السعودية“ المتخصص في التقنيات المالية الداعمة لأنشطة التجزئة الحديثة والتجارة الإلكترونية داخل المنطقة، بصفتها شريكًا معرفيًا للمؤتمر، الذي سُيقام خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر الحالي؛ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستعمل منشآت خلال المؤتمر على تقديم مجموعة شاملة من البرامج المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ستنظم سلسلة من ورش العمل والجلسات الاستشارية والإرشادية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، في العديد من العناوين والتي من أبرزها تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية، تسليط الضوء على آلية الأسواق الوطنية البارزة، والتعريف بأساسيات التسويق الرقمي للشركات الناشئة، ومناقشة المبادرات التي تقدمها الهيئة لدعم رواد الأعمال؛ بهدف تعزيز نمو واستدامة مشاريعهم.

يذكر، أن منشآت من خلال مبادراتها المختلفة تعمل على تعزيز التجارة الإلكترونية وإسهامها في التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من جميع الموارد المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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