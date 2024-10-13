شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات "ترميم الأيقونات" و" تنظيف الآثار بالليزر" بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم المتحف القومي للحضارة المصرية العديد من معامل الترميم والصيانة والتي من بينها وحدة ترميم الأيقونات واللوحات الزيتية، و وحدة تنظيف الآثار بالليزر.

وحدة ترميم الأيقونات واللوحات الزيتيةوهي وحدة ترميم منفصلة ايضا ومزودة بأجهزة الشفط للابخرة والغازات والاتربة وكذلك مجهزة بوحدة الورنيش ذات التحكم الدقيق للوحات الزيتية فضلا عن وجود مصادر للضوء الطبيعي والصناعي لضبط الرؤية الخاصة بالالوان واعادة التلوين ( RE- TOUCH ).

وحدة تنظيف الآثار بالليزروتضم جهاز ثابت لليزر يعمل علي تنظيف مختلف القطع الاثرية العضوية وغير العضوية طبقا لحالتها حيث يتم التحكم في ضغط الليزر وسرعته، وكذلك جهاز الليزر المحمول والمتحرك لتنظيف القطع الاثرية التي يتعذر نقلها الي وحدة التنظيف بالليزر الثابتة.