استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين شمال مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين شرق مدينة دير البلح.

وفي الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن وفاة أسير فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من مدينة بيت لحم، داخل مستشفيات الاحتلال.

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