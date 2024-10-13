جمعية “اتزان” بجازان تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نظَّمت جمعية الإستشارات النفسية والاجتماعية ” اتزان” بمنطقة جازان أمس، فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2024م – تحت شعار “نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية”، وذلك في كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها جمعية تنمية جازان، وجمعية نماء للخدمات الإجتماعية، وجمعية الملك فهد الخيرية، وجمعية تواصل للحماية الأسرية، وفريق غيث التطوعي، ومستشفى الحياة الوطني، معرضًا احتوى على العديد من الأركان التوعوية والاستشارية والتثقيفية، والتعريفة بالجمعية وببرامجها ومبادراتها وأنشطتها النوعية، إلى جانب تقديم الإستشارات النفسية والاجتماعية للزوار، إضافة إلى إلقاء محاضرة جماهيرية حول كيفية تطبيق مقياس جودة الحياة، وطرق تعزيزها سواءً في بيئة العمل أو في الأسرة.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي، أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام؛ بهدف الإسهام في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع، والتركيز على الأهمية الشديدة للصحة النفسية في بيئة العمل.

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