وزير الاستثمار: تخصيص 4 مطارات من ضمنها «مطار أبها»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنه سيتم تخصيص 4 مطارات خلال السنوات المقبلة من ضمنها مطار أبها الذي جذب 100 شركة.

وأشار خلال كلمته على هامش المنتدى اللوجستي العالمي، أن المملكة تمر بأعمق عمليات التحول في تاريخها، حيث تخرج الحكومة من ممارسة الأعمال في قطاع اللوجستيات، وتمكين القطاع الخاص.

وأردف: “سابقا كنا نرى 25% من المواني تديرها الحكومة، فيما تشكّل الآن المواني التي تديرها الحكومة 0%”، لافتا إلى أن ميناء الملك عبدالله، تمّ بناؤه بصفر رأسمال حكومي.

وانطلقت فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي (GLF24)، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في مركز الملك عبدالله المالي، ويستمر حتى يوم الاثنين 14 أكتوبر.

وسيجمع المنتدى قادة القطاع اللوجستي من أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الرئيسية والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة؛ كما سيبحث المنتدى فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المعنية في القطاع.

ويعد المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بمثابة منصة مخصصة لإعادة رسم خريطة مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية، حيث يجمع قادة القطاع والمستثمرين من مختلف بلدان العالم؛ لتعزيز التعاون ودفع عجلة تطوير القطاع اللوجستي.

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