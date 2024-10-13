شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأخير بملعب نجيل صناعى قبل السفر لموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مرانه الأخير اليوم الأحد في نادي زد بالتجمع الخامس قبل السفر لموريتانيا، لكون ملعب زد ملعب نجيل صناعي بمواصفات عالمية، والمنتخب سيخوض مباراة موريتانيا على ملعب نجيل صناعي، لذا قرر جهاز منتخب مصر خوض مرانه الأخير هناك.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى نواكشوط عصر اليوم، على أن يؤدي اللاعبون مرانا وحيدا غدا الاثنين فى موريتانيا قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم، الأحد، إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.