المطران عون: المنطق المسيحي يدعونا لعيش المحبة والتضامن مع اخوتنا النازحين حتى النهاية

ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا في كنيسة مار يعقوب- المقطع في جبيل، تمت خلاله عملية التسليم والتسلم بين خادم الرعية الخوري رومانوس ساسين وخلفه الخوري إسطفان جبر. وفي العظة أشار عون إلى "أننا نعيش اليوم تحديات ومخاوف كبيرة وقلقا على الوطن والممتلكات والنازحين جراء الحرب، وقد يفكر البعض لماذا قاموا بهذه الحرب ولماذا ارادوها في منطقتهم، فنحن لسنا مسؤولين فلماذا نريد ان نساعدهم، فهذا المنطق لا يجوز التفكير به، لان المنطق المسيحي يدعونا الى عيش المحبة والتضامن مع اخوتنا النازحين حتى النهاية بغض النظر عن المسؤوليات والاسباب والنتائج. الرب يسوع حاضر بيننا من خلال النازحين من كل الطوائف والأديان لذا علينا ان نصلي لكي يقوينا ويعطينا الرجاء والفرح والامل لانه يريدنا ان نكون رسلا له".

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