اعلن السفير القطريّ لدى لبنان٬ انه "حتى الآن وصلنا إلى أكثر من 50 طنًا من المساعدات الطبية الاغاثية"٬ مؤكدا ان "قطر داعم للبنان دائما".
وفي وقت سابق٬ حطت في مطار بيروت الدولي طائرة مساعدات قطرية تحمل أطناناً من المساعدات الطبية وفي استقبالها وزير الصحة العامة فراس الابيض والسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير القطريّ: وصلنا إلى أكثر من 50 طنًا من المساعدات الطبية الاغاثية وقطر داعم للبنان دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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