خضر عن هدم مبنى أثري في بعلبك: الإعتداء على الآثار جريمة وتم توقيف المرتكب

ذكر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أنه "قام أحدهم ليلة أمس بهدم مبنى أثري في بعلبك، مستغلاً الغارات الإسرائيلية وحالة الفوضى، لينضم الى العدو الإسرائيلي بالهدم والإعتداء على الآثار، وبدأ التحضير لتشييد بناء مكان المبنى الأثري المهدم. نقوم بكل ما يلزم لوقف الأعمال، رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها المحافظة، ولهذا الصغير أقول: شايفينك، وما رح تفلت من العقاب، الإعتداء على الآثار جريمة، وما تفكر فيك بهالبساطة تهد مبنى أثري وتعمر بناية حتى بهيدي الظروف".

وأضاف "بعد المتابعة مع الجهات المعنية، تم توقيف المدعو ع. ب. (لبناني) من قبل الأجهزة الأمنية، على خلفية ما أوردناه صباح اليوم، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص. لا يظنن أحد انه بالإمكان استغلال الظروف الراهنة للقيام بمثل هكذا ارتكابات".