ميقاتي: مطالبة نتانياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ان "لم يكتف رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالعدوان الذي يشنه على لبنان حاصدا الشهداء والضحايا والدمار الذي لا وصف له، بل يصر على كشف عدوانيته ايضا تجاه قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب".

ولفت الى ان "التحذير الذي وجههه نتانياهو الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمطالبة بإبعاد قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدن الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة. وهذا التصريح برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة ويجب ان يكون حافزا جديدا لاتخاذ الموقف المناسب، بعدما انقلب نتنياهو على النداء الفرنسي - الاميركي المدعوم من دول اجنبية وعربية لوقف اطلاق النار".

واكد ان "لبنان الذي يدين موقف ناتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل، يجدد تمسكه بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الامم المتحدة في الجنوب وتعاونها الايجابي مع الجيش، ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والشرعية الدولية ايضا".