حزب الله أعلن استهداف تجمعَين لقوات الجيش الإسرائيلي في خلة وردة ومحيط ثكنة شوميرا بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من بعد ظهر يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية".

وفي بيان آخر أفاد الحزب بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من بعد ظهر يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية".