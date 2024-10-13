مصلحة الليطاني: الكشف على الأقسام المتضررة من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ومباشرة أشغال الصيانة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "الكشف على الأقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية بمواكبة الجيش اللبناني ومباشرة أشغال الصيانة وتدابير اعادة تزويد الاراضي الزراعية في الساحل الجنوبي فور استكمال الموافقات الامنية".

واوضحت انه "بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في الجنوب، قامت فرقها الفنية المختصة بحضور رئيس مصلحة الاستثمار والصيانة المهندس عماد ترو صباح اليوم الاحد، بمواكبة عناصر من الجيش ومشاركة رئيس تجمع مزارعي الجنوب المهندس محمد الحسيني، بالكشف على الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة ارزي وعلى العبارات المؤدية الى محطة الضخ الرئيسية لمشروع القاسمية، لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الغارات التي شنها العدو الاسرائيلي على هذه المنشآت الحيوية والمدنية بتاريخ ٨ تشرين الأول الجاري".

وأعلنت أنه "بناء على نتيجة الكشف باشرت فرق الصيانة تحضير الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لإجراء الصيانة الموقتة والعاجلة وخاصة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي لإعادة تشغيل القناة وتزويدها بالمياه لتمكين المزرارعين من ري اراضيهم للحفاظ على المحاصيل الزراعية".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ اعمال الصيانة في أقرب وقت بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة من الجيش اللبناني وكافة الجهات الأمنية الأخرى المولجة اعطاء الاذونات الخاصة بسبب الظروف الأمنية في البلاد، مؤكدة "التزامها تأمين المياه للمشتركين رغم التحديات والمخاطر باعتبار ان قطاعي المياه والزراعة يشكلان ابرز عناصر الصمود وحماية الامن الغذائي".