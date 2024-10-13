شكرا لقرائتكم خبر عن من واقع تجربة شيماء سيف.. أسباب تجعل تكميم المعدة ليست رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة شيماء سيف التريندات مؤخرًا، وذلك بعد ظهورها وهي ترقص بفستان أوضح رشاقتها، وهذا بعدما احتلت نصيبًا كبيرًا من اهتمام متابعيها الذين تفاعلوا مع ظهورها بجسم رشيق.

وكانت سيف صاحبة مقولة "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة، ولكن كنت بقول كده عشان صحتى كانت كويسة، لكن فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع، كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".. هذا ما قالته الفنانة شيماء سيف عندما قررت الخضوع لعملية تكميم المعدة، لافتًا أن هذه العملية ليست رفاهية ولكنها ضرورية للحفاظ علي صحتي.

وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وعملت عملية التكميم وخسيت 50 كيلو".

وفي تصريح خاص لليوم السابع، أوضح الدكتور محمد رشوان استشاري الجراحة في كلية طب القصر العيني، أن الخضوع لعملية تكميم المعدة في الكثير من الأحيان تصبح ضرورية للحفاظ علي الصحة العامة عند تعرضه لبعض المضاعفات بسبب زيادة الوزن.

أضرار زيادة الوزن علي الجسم

وأكد استشاري الجراحة، أن زيادة الوزن والسمنة تعد من الأمور المضرة التي تتسبب في تعرض الجسم للكثير من المضاعفات، وأبرزها التالي:

- مشاكل في المفاصل والكربة، والعظام بسبب تحملهم زيادة الوزن المفرطة.

- زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، والقلب والأوعية الدموية، فتراكم الدهون على أعضاء الجسم تزيد من هذا الأمر.

- تجنب الإصابة بمرض السكر.

- مرضي ارتفاع ضغط الدم تساعدهم علي تنظيم نسبته.

- مرضي الكوليسترول.

- الجلطات.

وأوضح أن الخضوع لعملية التكميم، تساهم في علاج هذه المشاكل الصحية، أو التحسن الصحي الشديد لها، والحد من الألم المرتبطة بها.

متي تصبح عملية التكميم ضرورة وليست رفاهية؟

أشار إلى أن تكميم المعدة تعد من أشكال جراحة السمنة الهادفة للقضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولذا ينصح بالقيام بها للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وكحل للحصول علي جسم رشيق وخالي من الدهون، وأيضًا للحصول علي صحة جيدة خالية من الأمراض.

كيف تتم عملية تكميم المعدة؟

أوضح استشاري الجراحة، أن عملية التكميم تتم عن طريق استئصال من 60 إلى 80 % من حجم المعدة، وبالتالي يستأصل الجزء المسئول عن الشعور بالجوع، وهذا يساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.