شكرا لقرائتكم خبر عن بطنك وجعاك.. هل تخطى الوجبات يساعد فى العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات المعدة تعد مشكلة لدي الأشخاص العاشقون لتناول الطعام، والسبب عدم مقدرتهم علي تناوله، فتصبح مضطر إلى تناول أطعمة غير مفضلة لك لتقليل أعراض مشاكل المعدة.

تناول الطعام أو عدم تناوله هو سؤال قديم يؤرق أولئك الذين يعانون من مشاكل مستمرة في المعدة، ووفقا لموقع indianexpress. سنتعرف علي أفضل طريقة لعلاج مشكلة المعدة.

أوضح التقرير إن تخطي وجبات الطعام عند وجود اضطراب في المعدة يمكن أن يدفع المعدة إلى إنتاج المزيد من الحمض تحسبًا للطعام، مما يسبب المزيد من الانزعاج في البطن بسبب الانتفاخ والتجشؤ والحموضة والارتجاع.

فالصيام أو تخطي الوجبات، عندما تكون معدتك مضطربة، يعتمد على شدة الحالة وسبب الانزعاج، فإذا كانت الأعراض خفيفة، فينصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة، وأطعمة سهلة الهضم، وأطعمة غير حارة أو دسمة.

وإذا كانت الأعراض شديدة، فينبغي التفكير في الصيام لفترة قصيرة لبضع ساعات للسماح للمعدة بالراحة مع التركيز على الترطيب.

فعندما تعاني من اضطراب في المعدة يمكن أن يؤدي الصيام أو تخطي وجبات الطعام في بعض الأحيان إلى توفير الراحة من خلال منح جهازك الهضمي فرصة للراحة.

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن الكبد والكلى لدينا تزيل السموم من الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الصيام، و لكنها أضافت أن تقليل تناول الطعام قد يساعد في بعض الأحيان في إدارة أعراض اضطراب المعدة.والسماح لبطانة المعدة بالشفاء إذا كانت ملتهبة أو متهيجة.

فالصيام والترطيب على المدى القصير هو المفتاح للتغلب على اضطراب المعدة، و بمجرد اختفاء الأعراض الأولية، يمكن إعادة إدخال الطعام تدريجيًا باتباع نظام ، والذي يتكون من الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص، وأخيرًا، انتبه إلى كيفية تفاعل جسمك مع الأطعمة المختلفة، فإذا كان الطعام يسبب لك الانزعاج، فتجنبه حتى تشعر بتحسن في معدتك.

الأطعمة الخفيفة والسوائل والخبز المحمص والأرز الأبيض يمكن أن تساعد في تخفيف الإسهال والغثيان والقيء، فتناول أشياء مثل الموز للمساعدة في تنظيم مستويات البوتاسيوم، حيث تعمل على تحسين مستويات الإلكتروليت في الجسم وهي أطعمة مريحة.

فتساعد الأطعمة المرطبة مثل ماء جوز الهند أيضًا على تعويض السوائل المفقودة والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم عندما تكون مريضًا.

كما أن البطاطس والخبز المحمص مفيدان للغاية، حيث يساعدان على امتصاص أحماض المعدة.

