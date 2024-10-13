شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة طلبة تحصد ميدالية ذهبية لمصر فى بطولة العالم للكاراتية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:06 م

توجت بطلة منتخب مصر رحمة طلبة تتوج بالميدالية الذهبية -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنه للكاراتيه بإيطاليا، ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات إلى 11 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهب و 2فضة و5 برونز.

وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنة (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزية فى منافسات وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه -60 ك كومتية.

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه بالميدالية البرونزيه كاتا رجال وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز.

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد اشرف بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب

-و حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات

-وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات.

-وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.

-وتوجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.