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رحمة طلبة تحصد ميدالية ذهبية لمصر فى بطولة العالم للكاراتية بإيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:06 م

توجت بطلة منتخب مصر رحمة طلبة تتوج بالميدالية الذهبية -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنه للكاراتيه بإيطاليا، ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات  إلى 11 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهب و 2فضة و5 برونز.

وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنة (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزية فى منافسات وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه -60 ك كومتية.

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه  بالميدالية البرونزيه كاتا رجال وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه  المقامة حاليا بإيطاليا حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس  بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز. 

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد اشرف  بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب  

-و حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات  

-وحصلت  رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات. 

-وحصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.  

-وتوجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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