شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3600 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4114.25 جنيه للبيع، و4102.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3771.5 جنيه للبيع، و3761 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، إلى 3600 جنيه للبيع، و3590 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3085.75 جنيه للبيع، و3077.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2400 جنيه للبيع، و2393.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، إلى 2057.25 جنيه للبيع، و2051.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 28800 جنيه.