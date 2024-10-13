شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - حذر الدفاع المدني من طقس 4 مناطق، مشيرًا إلى إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يشمل أجزاء منها.وبين أن تلك المناطق هي الباحة وعسير ومكة المكرمة وجازان، داعيًا إلى الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.وكان مركز الأرصاد أشار إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الـ4 وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة وتساقطًا للبرد وسيولًا وصواعق رعدية، تستمر حتى مساء اليوم.وفي الباحة يخيم الطقس الممطر على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.وفي مكة المكرمة يشمل الطقس أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والشفا والعرضيات.وفي جازان يشمل الحرث وهروب وفيفا والعيدابي والعارضة والدائر والريث.أما في عسير فيشمل الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.