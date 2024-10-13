شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي يُنهي معاناة سبعيني مع انسداد الشرايين بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

تدخل جراحي

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي الجراحي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، عضو تجمع القصيم الصحي، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 69 عامًا، من خلال إجراء عملية قلب مفتوح استغرقت ساعتين ونصف وتكللت بالنجاح.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض كان يعاني من نوبات ألم صدري متكررة وضيق في التنفس، وتبيّن بعد خضوعه للفحوصات الطبية السريرية وإجراء أشعة صوتية للقلب وقسطرة استكشافية للشرايين التاجية أنه مصاب بانسداد في الشريان التاجي الرئيسي المغذي لعضلة القلب.وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي المعالج في المركز قرر بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية للمريض، إجراء تدخل جراحي عن طريق شق جانبي صغير بين الأضلاع لا يتجاوز 5 سم، مع تجنب فتح العظم ودون إيقاف القلب كما يحدث في جراحات القلب التقليدية، وقد تكللت العملية بفضل الله بالنجاح.وأضاف التجمع أنه تم وضع المريض في وحدة العناية المركزة للقلب لمدة يومين، وبعد الاطمئنان على حالته، نُقل إلى قسم الجراحة، وبعد استقرار حالته وتماثله للشفاء، غادر المركز ليستأنف حياته الطبيعية.ونوّهت إدارة مركز الأمير سلطان بالقصيم إلى أن عمليات القلب المفتوح التي تُجرى يوميًا في المركز تواكب في تطورها مراكز القلب العالمية، بما يتماشى مع التحول الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستمر.الجدير بالذكر أن عمليات القلب المفتوح في المركز بلغت 150 عملية خلال الأشهر التسعة الماضية، كما تم إجراء عدة عمليات باستخدام تقنية الشق الجراحي الصغير على قلب نابض خلال العام الحالي.