شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني من مشاكل بسيطة.. طبيب كامالا هاريس يكشف عن حالتها الصحية والان نبدء بالتفاصيل

سجلات هاريس الطبية

الدمام - شريف احمد - أصدر البيت الأبيض يوم السبت السجلات الطبية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، موضحا أنها تتمتع بـ "القدرة الجسدية والعقلية اللازمة للقيام بمهام الرئاسة بنجاح".وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن طبيبها الكولونيل بالجيش جوشوا سيمونز، أفاد بأن هاريس ذات الـ59 عاما، "في حالة صحية ممتازة"، مشيرا إلى أن لديها بعض المشاكل الصحية البسيطة مثل حساسية الموسم وقصر نظر بسيط.وأشار سيمونز إلى أن لنائبة الرئيس تاريخا عائليا مع سرطان القولون، الذي توفيت والدتها بسببه في عام 2009، وقد خضعت هاريس لعملية جراحية واحدة فقط عندما كانت في الثالثة من عمرها لإزالة الزائدة الدودية.وتأتي نشر سجلات هاريس الطبية في مقابل موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المتردد في القيام بمثل هذه الخطوة.وقال ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز" في أغسطس الماضي إنه سيكون "سعيدا جد"ا بنشر سجلاته الطبية.