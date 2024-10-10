إسرائيل تستهدف مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل سورية، أن الاعتداء الإسرائيلي على حسياء، فجر الخميس، استهدف مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية المتجهة من العراق إلى سوريا ولبنان.

وأضافت، أن عدد من السيارات المحملة بمواد إغاثية وغذائية احترقت، وكانت مرسلة من العراق داخل معمل "سابا" للسيارات في المنطقة الصناعية "حسياء".

والمعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص بجروح جراء العدوان الإسرائيلي.

غارة جوية على مدينة حسياء الصناعية

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.

‏وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.