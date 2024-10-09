إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني كان يخطط لتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز ترقوميا غربي الخليل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على فلسطيني "كان يخطط لتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز ترقوميا غربي الخليل".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.