من طراز "سو- 25".. كيف أسقطت روسيا طائرة مقاتلة لها بطريق الخطأ؟

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مقاتلة لها بطريق الخطأ.وذكر موقع (أوكرانيسكا برافدا) الإخباري، نقلا عن قيادة القوات الجوية في كييف أن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة محتلة في منطقة دونباس شرقي البلاد، وكانت تهدف إلى إطلاق قنابل انزلاقية موجهة على مواقع أوكرانية عندما جرى ضربها بصواريخ روسية.وجرى نشر مقطع مصور للطائرة الروسية من طراز سو- 25 بعد سقوطها، ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كانت اللقطات تظهر الطائرة التي أسقطتها روسيا أم لا. وبحسب قائمة ينشر الجيش الأوكراني عليها الخسائر المزعومة للقوات الروسية فقدت روسيا 368 طائرة منذ نشوب الحرب قبل سنتين ونصف السنة.