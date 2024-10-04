إعلام إسرائيلي: نتانياهو يجري مشاورات محدودة مع كبار قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة خيارات الرد على إيران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات محدودة مع كبار قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة خيارات الرد على إيران".

وكان قد قال الرئيس الأميركي جو بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت أميركا تدعم ضرب إسرائيل منشآت نفطية إيرانية، "إننا نناقش ذلك".

وأمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل ستشن ردا قويا خلال أيام على الهجوم الإيراني الكبير".

وأشار المسؤولون إلى أن "الرد المرتقب يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل الثلاثاء بإطلاق وابل من الصواريخ عددها 200 بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.