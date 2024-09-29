شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تحقق في حريقين أصابا نحو 30 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

حادث سابق

الدمام - شريف احمد - أسفر حريقان منفصلان في مدينة إيسن الألمانية عن إصابة نحو 30 شخصا أمس السبت، من بينهم طفلان صغيران في حالة حرجة بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، بحسب السلطات المحلية.وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجل سوري في مدينة إيسن كمشتبه به فيما يتعلق بالحريقين، وبينت أن المصابين تلقوا رعاية طبية وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل مرتبط أيضا بحادث اصطدام شاحنة بمتجرين، وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة لهذا الحادث.ورفض المتحدث باسم الشرطة التعليق على تقارير تفيد بأن المشتبه به هدد أيضا شخصا بسكين وساطور، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تخضع حاليا لتقييم السلطات.