أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في تصريح، ألى "أننا نثمّن جهود فرق تاتش وألفا التي قامت بإعادة التواصل في بلدة رميش بالتعاون مع جهود الجيش اللبناني ورئيس البلدية وفعاليات المنطقة".
وأكد أن "وزارة الاتصالات ستبقى على استعداد دائم لمتابعة أي عطل يطرأ على الشبكة دعماً لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: وزارة الاتصالات تتابع أي عطل يطرأ على الشبكة دعمًا لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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