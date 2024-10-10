القرم: وزارة الاتصالات تتابع أي عطل يطرأ على الشبكة دعمًا لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في تصريح، ألى "أننا نثمّن جهود فرق تاتش وألفا التي قامت بإعادة التواصل في بلدة رميش بالتعاون مع جهود الجيش اللبناني ورئيس البلدية وفعاليات المنطقة".

وأكد أن "وزارة الاتصالات ستبقى على استعداد دائم لمتابعة أي عطل يطرأ على الشبكة دعماً لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى".