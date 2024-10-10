يحيى الفخراني يُكرّم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

شهد حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري لحظة مميزة بتكريم النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم الخاص الذي أتى من زملائه في المهنة. وقال الفخراني في كلمته: “هذا التكريم له خصوصية مهمة جداً، لأنه من زملاء المهنة، ويعني الكثير في عالم الحرفية. أتذكر أن الفضل في كوني عضوًا عاملًا في النقابة يعود للأستاذ الراحل حمدي غيث، الذي استثناني من قانون منع الجمع بين نقابتين، بعدما كنت سأترك نقابة الأطباء للانضمام لنقابة المهن التمثيلية.”

الفخراني عبر عن امتنانه العميق لحمدي غيث، مشيراً إلى أنه يهديه هذا التكريم تقديرًا لموقفه الداعم.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، تلاه عرض موسيقي استعراضي قدم لمحة من الفنون المسرحية المصرية. وقدمت الحفل الإعلامية چاسمين طه زكي، التي رحبت بالحضور من نجوم وصناع الفن.

في كلمته، أشاد أشرف زكي، رئيس المهرجان ونقيب المهن التمثيلية، بالدعم الكبير من وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، بالإضافة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تبنت المهرجان وساهمت في تعزيز مكانته. كما أعلن عن عدة مفاجآت مستقبلية لتطوير المسرح، بما في ذلك مهرجان للفنون الشعبية ومهرجان للتمثيلية الإذاعية ومسرح العرائس.

نائبة مدير المهرجان، الفنانة منة بدر تيسير، تحدثت عن تحديات الاستمرارية في النجاح، مؤكدة أن طاقات الشباب المسرحية هي القوة الدافعة وراء المهرجان.

أما سامح بسيوني، مدير المهرجان، فقد أكد أن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمهرجان يعزز أهميته ودوره في دعم الحركة المسرحية المصرية.

شهد الحفل حضور عدد من النجوم البارزين، من بينهم سهير المرشدي، سوسن بدر، رانيا محمود ياسين، محمد رياض، نهال عنبر، روجينا، وغيرهم من الوجوه الشابة والفنانين.

يمتد المهرجان من 9 حتى 20 أكتوبر، ويشهد هذا العام تنافس 25 عرضًا مسرحيًا على الجوائز، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، مما يعكس تطور ودعم الحركة المسرحية في مصر.

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