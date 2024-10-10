نادين نجيم تنتقد بشدة دعم بعض اللبنانيين للاحتلال

أعربت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها واستيائها من بعض الشخصيات اللبنانية التي أظهرت دعماً للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل ما يعانيه الشعب اللبناني من حصار ومعاناة ونزوح.

وجاءت هذه الانتقادات بعد تداول إحدى الحسابات على تطبيق "إكس" مكالمة جماعية ظهر فيها حساب أحد القضاة السابقين، إلى جانب حساب إسرائيلي مختص بالأخبار "Israel News Pulse"، ما أثار الجدل حول دعم بعض اللبنانيين للاحتلال. وقد أرفق التعليق على المكالمة بعبارة: "شو طمنا كيف كان النقاش مع عملاء الخارج هالمرة" .

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