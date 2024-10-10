أفاد مصدر في الأمم المتحدة وكالة رويترز، بأن "قوات إسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان". في السياق، أفاد مصدر في اليونيفيل قناة "الجزيرة"، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف برج حراسة لقواتنا في المقر العام برأس الناقورة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الأمم المتحدة لرويترز: قوات إسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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