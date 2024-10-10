شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يوجّه قافلة توعوية إلى شمال سيناء والواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى محافظة شمال سيناء والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعال مع الجمهور والاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها، حيث أطلقت القافلة بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

وقال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، أن الخطة التوعوية للأزهر الشريف تستهدف التوعية بجميع القضايا التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بشكل مباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها فى سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن الأفكار الدخيلة على المجتمع المصرى، مضيفًا أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعى الدينى لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن أية تعقيدات قد يصدرها لهم غير المتخصصين.

فيما أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندى أن برنامج عمل القوافل يستهدف نشر الوعى بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التى تلامس واقع الناس مع بيان أهمية ودور الأسرة فى بناء الأجيال القادرة على بناء الوطن والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس فى مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

فكما بيَّن الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع، أن القوافل التى يوجهها المجمع تسعى لتحقيق رسالة الأزهر الدعوية والمجتمعية من خلال التواصل مع الجمهور على اختلاف فئاته العمرية والثقافية والتعليمية، حيث يُنفّذ برنامج القافلة في: المساجد والمصالح الحكومية ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة.