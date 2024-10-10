شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل: سعيدة بالعمل مع المخرجة شيرين عادل ومبهورة بـ إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة ايناس كامل أنها استمتعت بتجربة مسلسل تيتا زوزو الذى يتم عرض حلقاته حالياً على قناة dmc ومنصة watch it مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تشعر براحة كبيرة في العمل مع المخرجة شيرين عادل التي كانت السبب الرئيسى في مشاركتها بالعمل خاصة بعدما تعاونت معها في العديد من الاعمال منها "الريان"، "النمر" و"بيت فرح".

وأوضحت إيناس كامل أنها اعتذرت عن المشاركة فى أكثر من عمل فى موسم الأوف سيزون هذا العام واكتفت بالمشاركة فى تيتا زوزو بسبب طبيعته الاجتماعية واللايت، مشيدة فى نفس الوقت بالعمل مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ليس فقط بسبب على المستوى الفني في تصوير المشاهد ولكن أيضاً على المستوى الشخصى قائلة:" انسانة جميلة قوى، أنا مبهورة بيها على المستوى الشخصي فوق الوصف ربنا يحميها ويديها الصحة"،

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض حاليا على قناة دى إم سى إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وشاركت إيناس كامل فى رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.