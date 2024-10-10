شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.46% فى البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عقود الذهب الآجلة في البورصة العالمية اليوم الخميس بنسبة 0.46% لتسجل الأوقية 2642 دولاراً، مع عودة الطلب على الذهب العالمي نحو الصعود.

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد 6 جلسات متتالية من الهبوط دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2617 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2607 دولار للأونصة، وكان السعر قد انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2605 دولار للأونصة.



استمر الذهب في التراجع خلال آخر 6 جلسات ليتمكن من كسر مستوى الدعم عند 2630 دولار للأونصة ليقترب السعر من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة قبل أن يتوقف عن الهبوط اليوم ويرتفع بشكل طفيف ليتداول حالياً عند 2615 دولار للأونصة.



تعافي سعر الذهب اليوم يأتي على الرغم من استمرار الدولار الأمريكي في التداول عند أعلى مستوياته منذ شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث وجد الدولار الدعم من تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر.



تضع الأسواق الآن احتمال بنسبة 85% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، بينما تصل توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15%.