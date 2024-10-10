شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد صخرة على كوكب المريخ تشبه وجه الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت مركبة ناسا على المريخ صخرة غريبة ملقاة على سطح المريخ، ويبدو أن لها وجهًا يشبه وجه الإنسان، فعلى أقصى يسار الصورة، تبدو الصخرة ذات الشكل الغريب وكأنها رأس مسحوق قليلاً مستلقي على جانبها، مع سمات مميزة بما في ذلك العيون والأنف والفم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحمل الصخرة تعبيرًا متعبًا وخاملًا، وبالاقتران بموقعها الأفقي، يبدو أن هذا الوجه المريخي قد استسلم للتو.



صخرة على شكل وجه انسان

صورت مركبة Perseverance الوجه الغريب في 27 سبتمبر أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو، وهي منطقة يبلغ عرضها 28 ميلاً على المريخ ربما غمرتها المياه ذات يوم.

كانت مركبة Perseverance، وهي مختبر متنقل بحجم سيارة يتم التحكم فيه عن بعد، تستكشف الحوض المترب لموقع اصطدام الكويكب هذا منذ فبراير 2021.

وكانت تدفقت جيزيرو بالمياه منذ حوالي 3.7 مليار سنة، مع وجود دليل على وجود "بحيرة قديمة" ودلتا نهر طويلة مفقودة داخل حافة هذه الحفرة التي يبلغ قطرها 28 ميلاً.

تتمثل المهمة في أن تبحث المركبة عن الصخور القديمة التي يمكن أن توفر رؤى حول تاريخ المريخ المبكر.

التقطت مركبة Perseverance هذه الصورة باستخدام كاميرا Right Mastcam-Z، وهي زوج من الكاميرات تقع في أعلى صاري المركبة، وفقًا لوكالة ناسا.

تقدم Mastcam-Z جودة 2 ميجابكسل، مشابهة لجودة الكاميرا الرقمية للمستهلك، وفقًا لمواصفات وكالة الفضاء الأمريكية، والتي تفسر الصورة الواضحة لهذا التكوين الصخري.

جدير بالذكر أن رؤية الوجوه في الأشياء غير الحية هي ظاهرة نفسية شائعة تُعرف باسم الباريدوليا، وهو وهم يحدث عندما يرى الناس صورة ذات مغزى في نمط بصري عشوائي أو غامض.