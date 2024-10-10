شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.. الذهب ينخفض والان مع تفاصيل الخبر

نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة، ونشاط الوزارات المختلفة والمجموعة الاقتصادية والبورصة المصرية، وفيما يلي أهم أخبار الاقتصاد.

12.5 % نسبة الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنة) في مصر عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للفتاه الذي يحتفل به يوم 11 اكتوبر من كل عام, وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الفتيات عام 2011.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للفتاة على مستوي العالم بلغ عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنه) حوالي 790 مليون فتاه بنسبة 9.7% من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمه تقريبا.

شف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية عند 114.794 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جى القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي - مصر إلى 152.080 مليون شهادة.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أمجد العضايله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والإستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائى والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات.

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع إيديتا.. وتراجع البنك التجارى الدولىوزير الكهرباء يستقبل سفير الأردن لبحث سبل التعاون فى مجالات الربط الكهربائى

وزير الاستثمار يترأس اجتماع لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات