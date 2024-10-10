شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.. الذهب ينخفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالخميس، 10 أكتوبر 2024 06:00 م
نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة، ونشاط الوزارات المختلفة والمجموعة الاقتصادية والبورصة المصرية، وفيما يلي أهم أخبار الاقتصاد.12.5 % نسبة الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنة) في مصر عام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للفتاه الذي يحتفل به يوم 11 اكتوبر من كل عام, وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الفتيات عام 2011.
ومن أهم المؤشرات الإحصائية للفتاة على مستوي العالم بلغ عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنه) حوالي 790 مليون فتاه بنسبة 9.7% من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمه تقريبا.البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع إيديتا.. وتراجع البنك التجارى الدولى
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
تراجع الذهب في مصر
ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض 15 جنيها مع بداية تعاملات الصباح، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3545 جنيها الآن، وهو أقل سعر الذهب في مصر منذ 3 أسابيع.سعر الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 4051 جنيها.عيار 21 يسجل 3545 جنيها.عيار 18 يسجل 3039 جنيها.الجنيه الذهب 28360 جنيها.الذهب العالمي
استمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولار للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.
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