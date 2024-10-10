الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.. الذهب ينخفض

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الخميس، 10 أكتوبر 2024 06:00 م

نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة، ونشاط الوزارات المختلفة والمجموعة الاقتصادية والبورصة المصرية، وفيما يلي أهم أخبار الاقتصاد.

12.5 % نسبة الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنة) في مصر عام 2024
 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للفتاه الذي يحتفل به يوم 11 اكتوبر من كل عام, وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الفتيات عام 2011.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للفتاة على مستوي العالم بلغ عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنه) حوالي 790 مليون فتاه بنسبة 9.7% من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمه تقريبا.

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع إيديتا.. وتراجع البنك التجارى الدولى
 
شف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية عند 114.794 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جى القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي - مصر إلى 152.080 مليون شهادة.
وزير الكهرباء يستقبل سفير الأردن لبحث سبل التعاون فى مجالات الربط الكهربائى
 
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أمجد العضايله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والإستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائى والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات.

 

وزير الاستثمار يترأس اجتماع لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات

 

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.

تراجع الذهب في مصر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض 15 جنيها مع بداية تعاملات الصباح، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3545 جنيها الآن، وهو أقل سعر الذهب في مصر منذ 3 أسابيع.سعر الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 4051 جنيها.عيار 21 يسجل 3545 جنيها.عيار 18 يسجل 3039 جنيها.الجنيه الذهب 28360 جنيها.الذهب العالمي

 

استمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولار للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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