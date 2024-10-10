"النشرة": 9 شهداء وحوالى 30 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على الكرك- زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن 9 شهداء وحوالى 30 جريحًا نتيجة الغارة الإسرائيلية على الكرك- زحلة.

وكان قد أوضح أنه لا تزال فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني تعمل على ازالة الركام وانقاذ العالقين بين الركام.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.