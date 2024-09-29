شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات نيبال إلى 104 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات مفاجئة

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الرياح الموسمية التي تتعرض لها نيبال، إلى ما لا يقل عن 104 أشخاص، مع بقاء 64 شخصا في عداد المفقودين.وتسببت الأمطار المدمرة، التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، في تدمير أجزاء كبيرة من البلاد، ولا سيما في المناطق الشرقية والوسطى.وبحسب المتحدث باسم شرطة نيبال، دان بهادور كاركي، فقد أصيب 73 شخصا بجروح خطيرة في مناطق مختلفة منذ أمس الاول الجمعة.وقال كاركي: "لا يزال البحث عن المفقودين مستمرا، بينما يتم نقل الأسر المتضررة إلى أماكن آمنة، وقد يستغرق الأمر يومين أو بضعة أيام أخرى".وبحسب قوات الشرطة، تم نقل نحو 3267 شخصا من المناطق المتضررة إلى أماكن آمنة.ووقع أكثر من نصف عدد الوفيات في العاصمة كاتمندو والمناطق المحيطة بها، والتي تضررت بشدة من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.