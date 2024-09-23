الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية تجسس

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني،مساء الاحد 22 سبتمبر 2024 ، "تفكيك خلية تجسّس" على علاقة بإسرائيل، واعتقال أفرادها بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني"، مشيرا إلى "اعتقال أفرادها الـ12".

وأكّد الحرس الثوري على أن "الخلية كانت تنوي تنفيذ عمليات، لزعزعة الأمن داخل إيران".

وذكرت الوكالة أنه ألُقي القبض على أفراد "خلية التجسس"، في ستة أقاليم إيرانية مختلفة.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت طهران لمخابرات الإسرائيلية والغربية، بالتدخل في الاحتجاجات التي شهدتها إيران، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، والتخطيط لإثارتها.

وتخوض إيران وإسرائيل صراعا منذ أمد طويل بشأن عدة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران، وتتهم طهران إسرائيل باغتيال عدد من مسؤوليها وعلمائها.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي من مدينة رمات غان، نسبت فيها إليها تهمة التواصل مع عميل في الاستخبارات الإيرانية، وتنفيذ مهمة مختلفة، مقابل الحصول على مال بعملة رقمية "كريبتو".

المصدر : وكالات