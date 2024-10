شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد التزامها القوي بحماية طبقة الأوزون والان نبدء بالتفاصيل

اليوم العالمي للأوزون

قالت منسقة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ، رومينا خورشيد علم، إن باكستان أظهرت التزامًا قويًا، وقامت بدورها كجزء من الجهود العالمية المبذولة لحماية طبقة الأوزون.وأشارت إلى مشاركة بلادها في الاتفاقيات الدولية وتنفيذ السياسات الوطنية والتعاون مع الشركاء العالميين. وأكدت في أثناء حديثها كضيفة رئيسية في حوار الخبراء الوطنيين بشأن "اليوم العالمي للأوزون" لعام 2024، أن الجهود التي تبذلها الدولة في مبادرات التخلص التدريجي بموجب بروتوكول مونتريال لاستعادة طبقة الأوزون، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، اعترف بها عالميًا وتقديمها كدراسة حالة.وقد أعادت منسقة رئيس الوزراء لشؤون تغير المناخ، التأكيد على تفاني الحكومة الحالية في الحفاظ على طبقة الأوزون ومكافحة تغير المناخ بمناسبة إحياء "اليوم العالمي للأوزون" لعام 2024 عالميًا تحت شعار "الأوزون من أجل الحياة: حلول لكوكب يعاني من الاحترار".