تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في إرسال إشعارات تحديث One UI 7 إلى الأجهزة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج أخيرًا في توزيع نظام أندرويد 15 على الأجهزة التي تم إطلاقها بنظام أندرويد 14، ولكن الشركة لم تؤكد ذلك رسميًا حتى الآن، على الرغم من تقديم جداول زمنية للإطلاق قبل بضعة أسابيع.
بدلاً من ذلك، بدأت الشركة في إرسال إشعارات إلى الهواتف الذكية الرئيسية الحديثة مثل سلسلة Galaxy S24. يمتد الإطلاق الأولي إلى الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold6 (بسعر 999.99 دولارًا – مجددًا على أمازون) وأيضًا Galaxy Z Fold Special Edition.
يرجى ملاحظة أن سامسونج قد تقوم بتقييد توزيع One UI 7 على كوريا الجنوبية في الوقت الحالي. ومع ذلك، بدأت الأجهزة التي تم بيعها في كوريا الجنوبية ولكنها تستخدم في بلدان أخرى في تلقي نفس حزم التحديث.
بناءً على الإعلانات الرسمية الأخيرة، من المفترض أن يبدأ One UI 7 في الوصول إلى أسواق أخرى مثل أوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. حاليًا، يمتد إطلاق الشركة بشكل رئيسي إلى الأجهزة الرئيسية، باستثناء الأجهزة اللوحية متوسطة المدى مثل Galaxy Tab S6 Lite (2024). وحتى الآن، يجب أن تكون الأجهزة التالية قد بدأت في تلقي إشعارات لتنزيل One UI 7 اليوم على الأقل في كوريا الجنوبية:
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S24
Galaxy S24 FE
Galaxy S24 Plus
Galaxy S24 Ultra
Galaxy Tab S10 Plus
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 FE Plus
Galaxy Tab S9 Plus
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Z Flip5
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Fold5
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold Special Edition
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