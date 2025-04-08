تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في إرسال إشعارات تحديث One UI 7 إلى الأجهزة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج أخيرًا في توزيع نظام أندرويد 15 على الأجهزة التي تم إطلاقها بنظام أندرويد 14، ولكن الشركة لم تؤكد ذلك رسميًا حتى الآن، على الرغم من تقديم جداول زمنية للإطلاق قبل بضعة أسابيع.

بدلاً من ذلك، بدأت الشركة في إرسال إشعارات إلى الهواتف الذكية الرئيسية الحديثة مثل سلسلة Galaxy S24. يمتد الإطلاق الأولي إلى الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold6 (بسعر 999.99 دولارًا – مجددًا على أمازون) وأيضًا Galaxy Z Fold Special Edition.

يرجى ملاحظة أن سامسونج قد تقوم بتقييد توزيع One UI 7 على كوريا الجنوبية في الوقت الحالي. ومع ذلك، بدأت الأجهزة التي تم بيعها في كوريا الجنوبية ولكنها تستخدم في بلدان أخرى في تلقي نفس حزم التحديث.

بناءً على الإعلانات الرسمية الأخيرة، من المفترض أن يبدأ One UI 7 في الوصول إلى أسواق أخرى مثل أوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. حاليًا، يمتد إطلاق الشركة بشكل رئيسي إلى الأجهزة الرئيسية، باستثناء الأجهزة اللوحية متوسطة المدى مثل Galaxy Tab S6 Lite (2024). وحتى الآن، يجب أن تكون الأجهزة التالية قد بدأت في تلقي إشعارات لتنزيل One UI 7 اليوم على الأقل في كوريا الجنوبية:

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold Special Edition

المصدر