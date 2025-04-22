تكنولوجيا: إعلان موعد إطلاق iQOO Z10 Turbo و Z10 Turbo Pro مع تفاصيل البطاريات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO رسميًا عن انضمام هاتفين جديدين إلى سلسلة Z10، وهما Z10 Turbo وZ10 Turbo Pro، حيث من المقرر إطلاقهما في الصين يوم 28 أبريل.

وأكدت الشركة أن هاتف Z10 Turbo Pro سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 120 واط. وباستخدام محول الشحن المُرفق، ستصل البطارية إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط، وتُشحن بالكامل خلال 33 دقيقة.

كما سيدعم الهاتف أيضًا معايير الشحن السريع PD وPPS بقوة 100 واط. يأتي Z10 Turbo Pro بسُمك يبلغ 8.09 ملم، ويزن 206 جرام.

أما هاتف Z10 Turbo، فرغم أنه سيوفر شحنًا أبطأ بسرعة 90 واط، إلا أنه سيحتوي على بطارية أكبر بسعة 7620 مللي أمبير. وكشفت الصور الرسمية التي شاركتها iQOO أن الهاتف سيأتي مع إعداد كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية.

من المتوقع أن تكشف iQOO عن مزيد من التفاصيل حول الهاتفين خلال الأيام المقبلة قبل موعد الإطلاق الرسمي.

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