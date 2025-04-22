تكنولوجيا: إطلاق هاتف Honor X60 GT رسميًا مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان رسميًا عن هاتف Honor X60 GT في الصين، بعد خمسة أيام من فتح التسجيلات المبدئية. يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وبطارية بسعة 6300 مللي أمبير، وهي واحدة من أكبر البطاريات التي استخدمتها الشركة في هواتفها الذكية.

يعد Honor X60 GT جزءًا من مجموعة هواتف GT الثلاثة التي ستُطرح هذا الأسبوع؛ حيث من المقرر أن يتم إطلاق هاتف GT Pro وGT Pad Pro غدًا، 23 أبريل. يحمل الهاتف شاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة HD+ كاملة (2664 × 1200 بكسل)، مع سطوع ذروة يصل إلى 5000 نتس.

يتمتع الجهاز بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مما يوفر ثلاث مجموعات من الذاكرة.

أما بالنسبة للكاميرات، فالهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.9 مع تثبيت بصري OIS، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. لصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f/2.45.

تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، مما يتيح لها شحن 47% من سعتها في 15 دقيقة فقط. كما يتضمن الهاتف تقنيات تبريد متطورة، مثل غرفة بخار وعناصر تبريد مع إجمالي مساحة تبلغ 5514 متر مربع لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

يعمل الهاتف بنظام MagicOS 9.0، الذي يتضمن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، مثل توسيع الصور، وتغيير الأنماط، وحذف الأجسام من الخلفية.

كما يوفر الهاتف واجهة المستخدم مساعدًا شخصيًا، وإشعارات ديناميكية من نوع “الجزيرة”، إضافة إلى تغيير الذكاء الاصطناعي لوجوه المستخدمين في مكالمات الفيديو.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، حيث يتميز الأخيران بنمط شبكة أنيق على الظهر. يبدأ سعر Honor X60 GT في الصين من 1799 يوان (حوالي 250 دولارًا أمريكيًا أو 215 يورو).

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