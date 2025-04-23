شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سياسات جديدة بمايكروسوفت لمواجهة ضعف الأداء الوظيفى.. التقييم الفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء داخل الشركة، أعلنت مايكروسوفت عن سياسات داخلية جديدة أكثر صرامة تجاه الموظفين منخفضى الأداء، وذلك ضمن رسالة داخلية وجهتها “إيمي كولمان”، الرئيسة الجديدة للموارد البشرية، إلى مديري الفرق بالشركة، بحسب ما نقل موقع Business Insider.

تشمل التحديثات مسار خروج أكثر حدة للموظفين الذين يحققون نتائج منخفضة باستمرار في تقييمات الأداء، وتحديدًا أولئك الذين يقعون ضمن شريحة المكافآت من 0 إلى 60%.

هؤلاء الموظفون لن يُسمح لهم بعد الآن بالانتقال داخليًا إلى وظائف أخرى داخل الشركة، كما سيتم حظر إعادة توظيفهم لمدة عامين في حال خروجهم بسبب ضعف الأداء أو من خلال خطة تحسين رسمية.

وذكرت الرسالة: "الموظفون الذين يحصلون على صفر أو 60% من المكافآت أو المسجلين في خطة تحسين أداء نشطة، لن يكونوا مؤهلين للانتقالات الداخلية. كما أن الموظفين السابقين الذين غادروا الشركة بهذه النتائج أو خلال/بعد خطة تحسين الأداء لن يكونوا مؤهلين لإعادة التوظيف قبل مرور عامين على تاريخ مغادرتهم”.

تأتي هذه التغييرات في ظل توجّه عام تشهده شركات التكنولوجيا الكبرى نحو التركيز على الإنتاجية والكفاءة، خاصة بعد سنوات من التوسع في التوظيف وتقديم الامتيازات.

وكانت مايكروسوفت قد سرّحت في وقت سابق من العام الجاري نحو 2000 موظف تم تصنيفهم كأداء ضعيف، دون تقديم تعويضات.

كولمان أكدت أيضًا في رسالتها أن الشركة بصدد تطبيق أدوات تقييم أداء جديدة خلال السنة المالية 2025، بهدف زيادة الشفافية والاتساق في كيفية تقييم الأداء ومنح المكافآت، كما دعت المدراء إلى التسجيل في جلسات تدريبية توضح تفاصيل النظام الجديد، بما في ذلك كيفية التمييز بين مستويات التأثير المختلفة عند منح المكافآت والحوافز.

وشملت السياسة الجديدة أيضًا إطلاق عملية موحدة عالميًا لتحسين الأداء، تتيح للمديرين وضع الموظفين المتعثرين في خطة تحسين محددة بأهداف وجداول زمنية واضحة.

وسيكون أمام الموظف خياران: إما العمل على تحسين أدائه أو مغادرة الشركة طوعًا بموجب عرض الخروج الجديد المعروف باسم “اتفاقية الفصل الطوعي العالمي” (GVSA).

ومن جانبها، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تطوير أدوات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المدراء على إجراء محادثات الأداء بشكل أكثر فاعلية، من خلال محاكاة سيناريوهات تغذية راجعة واقعية لتعزيز قدرتهم على إدارة هذه المناقشات الحساسة بثقة.