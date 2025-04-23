شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبى الثالث لـ6 أنظمة منها VisionOS 2.5 وTVOS 18.5 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أبل عن الإصدار التجريبي الثالث للمطورين عبر تحديثاتها المختلفة القادمة، بما في ذلك visionOS 2.5، وtvOS 18.5، وتستعد الشركة للكشف عن إصدارات برامجها الرئيسية الجديدة في مؤتمر WWDC في يونيو، بما فى ذلك iOS 19 وmacOS 16 والمزيد.

ولكن في الوقت الحالي، لا تزال الشركة تختبر التحديثات القادمة لإصدارات البرامج الحالية.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يتضمن البرنامج التجريبي الحالي ما يلي:

* iOS 18.5

* iPadOS 18.5

* macOS Sequoia 15.5

* visionOS 2.5

* watchOS 11.5

* tvOS 18.5

* هوم بود 18.5



وهناك عدد قليل جدًا من التغييرات الملحوظة التي تم اكتشافها في هذه التحديثات، فيبدو أن الشركة تقدم في المقام الأول إصلاحات للأخطاء وتحسينات الاستقرار، إلى جانب تعديلات صغيرة أخرى للميزات.



وتقرب تحديثات النسخة التجريبية الثالثة اليوم من الإطلاق العام، والذي من المفترض أن يصل في وقت ما في شهر مايو.



ونظرًا لأن الميزات في الموجة القادمة من البرامج قليلة، فقد نشهد فترة اختبار تجريبية قصيرة بشكل خاص قبل إطلاق هذه التحديثات للعامة.