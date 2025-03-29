تكنولوجيا: إنتل تلغي بطاقات Xe2 Battlemage وإنيفيديا تظل بلا منافس في الفئة العليا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت بطاقات Intel Arc Battlemage B580 و B570 ضجة كبيرة عند إطلاقها مؤخرًا، حيث أظهرت بطاقة B580 أداءً قويًا بسعر أكثر تنافسية مقارنة بعروض AMD وNVIDIA الحالية.

وساهم ذلك في رفع سقف التوقعات حول بطاقة B770 Battlemage، التي كانت منتظرة بشدة من قِبل اللاعبين الباحثين عن أداء متطور بسعر معقول.

لكن وفقًا لتسريبات جديدة من المسرب التقني المعروف @jaykihn0 على منصة X، يبدو أن Intel قد ألغت بطاقة Arc B770 كليًا.

وعند سؤاله عن Battlemage G31، أشار المسرب إلى أنها “ميتة” منذ الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس وجود مشكلات كبيرة ربما حالت دون إطلاقها. وكان هذا هو الانطباع ذاته الذي نقلناه سابقًا عن B770، حيث أكدت مصادر أن البطاقة كانت “محكومة بالفشل” قبل حتى أن ترى النور.

كان من المتوقع أن تأتي بطاقة Arc B770 مع 16 جيجابايت من ذاكرة VRAM، إلى جانب ما يصل إلى 32 نواة من معمارية Intel Xe2.

وإذا صحت هذه التسريبات، فإن Intel ستتجنب سوق البطاقات الرسومية المتطورة تمامًا في عام 2025. ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى إمكانية إطلاق بطاقة Intel Battlemage بسعة 24 جيجابايت، لكنها قد تكون موجهة للمبدعين المحترفين بدلًا من اللاعبين.

كانت المعلومات المسربة سابقًا تشير إلى أن بطاقة Arc B770 قد تنافس NVIDIA GeForce RTX 4080، وهو ما كان سيضعها في مواجهة مباشرة مع GeForce RTX 5070 Ti ضمن الفئة العليا. لكن مع إلغائها، يبدو أن NVIDIA ستظل دون منافسة حقيقية في هذا النطاق.

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