تكنولوجيا: اختبارات Ryzen 9 9955HX3D الأولية تكشف عن أداء مذهل في النواة الواحدة والمتعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من الإعلان عن معالج AMD Ryzen 9 9955HX3D خلال معرض CES 2025، إلا أنه لم يظهر بعد في الاختبارات العملية على منصات القياس الشهيرة مثل Geekbench.

يُعد هذا المعالج من الجيل Zen 5 X3D خليفةً لـ Ryzen 9 7945HX3D، ومن المتوقع أن يُشغل أجهزة الحواسيب المحمولة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بجيله السابق من معمارية Zen 4. مؤخرًا، كشفت منصة Hot Hardware عن نتائج أولية لاختبارات أداء المعالج الجديد.

تم اختبار Ryzen 9 9955HX3D على حاسوب MSI Titan 18 المحمول، والذي من المحتمل أن يكون مزودًا ببطاقة رسومات GeForce RTX 5090 أو RTX 5080.

وفي اختبار PCMark10، حقق المعالج 9,706 نقطة، وهو ما يجعله أقل بقليل من معالج Ryzen AI Max Plus 395 الذي سجل 9,739 نقطة.

أما في اختبار Geekbench، فقد تفوق معالج Strix Halo في الأداء متعدد النواة، بينما استعاد Ryzen 9 9955HX3D الصدارة في الأداء أحادي النواة.

وفي اختبار Cinebench 2024، واصل Ryzen 9 9955HX3D تفوقه، مما يعزز فكرة أن معالجات Zen 5 HX3D للحواسيب المحمولة تقدم تحسينات مشابهة لتلك التي شهدتها معالجات سطح المكتب من نفس الجيل. وبالرغم من أن هذا المعالج مصمم بشكل أساسي للألعاب، إلا أنه يقدم أداءً جيدًا أيضًا في مهام الإنتاجية.

من الناحية النظرية، من المفترض أن يتمكن Ryzen 9 9955HX3D من منافسة معالج Intel Ultra 9 275HX المستند إلى معمارية Arrow Lake في الأداء متعدد النواة. تقليديًا، كانت Intel تتفوق في الأداء أحادي النواة، لكن النتائج الحالية تشير إلى أن المنافسة قد تكون أكثر حدة في هذا الجيل.

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