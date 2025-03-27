تكنولوجيا: Oppo Pad SE: جهاز لوحي اقتصادي جديد بمعالج Helio G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما يترقب الكثيرون إطلاق Oppo Pad 4 Pro، المتوقع أن يكون أول جهاز لوحي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، يبدو أن Oppo تعمل أيضًا على جهاز لوحي اقتصادي جديد سيحمل اسم Oppo Pad SE.

تم رصد أدلة على وجود Oppo Pad SE في عدة منصات، من بينها قاعدة بيانات IMDA في سنغافورة ونتائج Geekbench. وفقًا لوثائق الاعتماد، سيأتي الجهاز بنسختين: إصدار LTE يحمل رقم الطراز OPD2420، وإصدار Wi-Fi فقط برقم الطراز OPD2419.

كما كشفت وثائق الاستيراد والتصدير أن الجهاز سيضم شاشة بحجم 10.95 بوصة، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

وأظهرت نتائج Geekbench الخاصة بإصدار LTE أن الجهاز سيعمل بنظام Android 15، وسيدعم 4 جيجابايت من RAM، وسيعتمد على معالج MediaTek MTK6789، المعروف باسم Helio G99.

رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على إطلاقه، لا يزال هذا المعالج خيارًا شائعًا في الأجهزة اللوحية الاقتصادية، حيث تم استخدامه في Redmi Pad وOnePlus Pad Go وOppo Pad Neo وLenovo Tab Plus.

حتى الآن، لا تزال بقية مواصفات Oppo Pad SE غير معروفة، كما لم يتم الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عنه. ومع ذلك، تشير بعض الوثائق إلى أنه سيتم إطلاقه في عدة أسواق حول العالم.

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