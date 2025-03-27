شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع سعر بتكوين إلى 87.3 ألف دولار وسط تأثيرات تعريفات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر بتكوين تراجعا نسبيًا اليوم الخميس، وسط تراجع عالمي في الأسواق المالية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.

وأشار موقع "كوين ديسك" الأمريكي، إلي انخفاض العملة الرقمية الأشهر في العالم بنسبة 0.2% لتصل إلى 87,315.20 دولار.

وفي ظل هذا التراجع، سجلت معظم العملات الرقمية انخفاضات طفيفة، حيث انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.6% إلى 2,025.96 دولار، بينما خسرت عملة اكس ار بي نحو 4% لتسجل 2.3661 دولار.

كما انخفضت عملة سولانا بنسبة 3%، فيما تراجعت عملة كاردانو بنسبة 1.9%، وعملة بوليغون بنسبة 1.6% بينما سجلت بعض العملات الميمية مثل دوج كوين زيادة بنسبة 1.8%، وارتفعت عملة ترامب الرقمية بنسبة 0.3%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وتهدف هذه السياسة إلى دعم صناعة السيارات المحلية في الولايات المتحدة من خلال تحفيز الشركات على إنتاج السيارات داخل البلاد.

وقد أثار هذا الإعلان قلق المستثمرين بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية؛ ما أدى إلى تزايد حالة الحذر في الأسواق المالية، وفي مثل هذه الأوقات، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية، مفضلين الأصول الآمنة التقليدية مثل الذهب.

وبعد الإعلان، شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2%، وعلى النقيض، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا؛ ما يعكس تزايد الإقبال على الأصول الآمنة بين المستثمرين.