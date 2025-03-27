تكنولوجيا: Infinix Note 50X يصل رسميًا بمعالج Dimensity 7300 Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسميًا عن هاتف Note 50X، ليكون الإضافة الرابعة إلى سلسلة Note 50 الموجهة للفئة المتوسطة. يُعد هذا الهاتف الأكثر توفيرًا في هذه التشكيلة، حيث يأتي بمعالج Dimensity 7300 Ultimate، وسعة تخزين 128 جيجابايت، مع شاشة توفر تجربة أساسية إلى حد كبير.

يعتمد Note 50X على شاشة LCD بقياس 6.67 بوصة وبدقة +HD، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. يبلغ سطوعها النموذجي 560 نتس، بينما يصل إلى 672 نتس في الذروة. يوجد في منتصف الشاشة ثقب يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي.

أوضحت Infinix أن Note 50X هو أول هاتف في العالم مزود بمعالج Dimensity 7300 Ultimate، لكن في الواقع، يُعد هذا المعالج نسخة محسنة من شريحة Dimensity 7300 بتقنية تصنيع 4 نانومتر من MediaTek، مع بعض التعديلات التسويقية. لا تزال الشريحة تحتفظ بوحدة CPU بتردد 2.5 جيجاهرتز ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2.

في الجهة الخلفية، يضم الهاتف وحدة كاميرا ثنائية، لكن لم تُكشف سوى تفاصيل المستشعر الرئيسي، وهو بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6. تدعم هذه الكاميرا تسجيل الفيديو بجودة 4K، كما أضافت Infinix ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل AI Eraser لتحسين المعالجة بعد التقاط الصور.

يعمل الهاتف بنظام XOS 15 المستند إلى Android 15، والذي يجلب ميزات إضافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل مولد الخلفيات، ومساعد الكتابة، والمساعد الصوتي، ودائرة البحث الذكية. يستمد Note 50X طاقته من بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقوة 10 واط.

كما يتميز الهاتف بقدرة تحمل تصل إلى 2300 دورة شحن، مما يمنحه عمرًا افتراضيًا يبلغ حوالي 6 سنوات، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بمعايير الصناعة التي تبلغ 800 دورة شحن فقط.

يوفر الهاتف مستوى جيدًا من المتانة، حيث حصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. يشبه تصميمه المعدني باقي طرازات Note 50، والألوان المتاحة هي: البني، الأرجواني، الرمادي، والأخضر بظهر من الجلد النباتي.

يتوفر الهاتف بخيارين من الذاكرة العشوائية القابلة للتوسيع: 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت. في الهند، يُباع الإصدار الأساسي مقابل حوالي 135 دولارًا/125 يورو، بينما يُباع الإصدار الأعلى بسعر 150 دولارًا/140 يورو.

المصدر