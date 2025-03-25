تكنولوجيا: ASUS تطلق Zenbook A14 بمعالج Snapdragon وشاشة OLED بسعر أقل من 1000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ شحن ASUS Zenbook A14 الآن في الولايات المتحدة، ليصبح أحد أوائل طرازات Zenbook التي تعمل بمعالج Snapdragon.

يأتي هذا الإطلاق بعد أيام فقط من طرح ASUS مجموعة من أجهزة Vivobook المدعومة بمعالجات ARM المماثلة. وعلى عكس الإصدارات التقليدية من Zenbook التي تعتمد على معالجات Intel Core و AMD، يقدم Zenbook A14 تجربة مختلفة مع معمارية Snapdragon.

يمتاز Zenbook A14 عن نماذج Vivobook بكونه جهازًا أكثر فخامة، حيث يأتي بهيكل أنيق مصنوع من الألومنيوم بدلاً من البلاستيك، إلى جانب وزنه الخفيف الذي يقل عن 1 كجم.

وقد أُشيد بعمر البطارية الطويل والأداء الهادئ لهذا الجهاز، لكن الأداء المحدود للمعالج ومعدل التحديث البالغ 60 هرتز كانا من أبرز العيوب. لا تزال تجربة معالجات Snapdragon على نظام Windows متباينة، خاصة في الأداء الرسومي، حيث باتت معالجات Lunar Lake وZen 5 تقدم منافسة قوية.

من الأمور المزعجة أن ASUS أكدت أن Zenbook A14 سيكون متاحًا حصريًا لدى Best Buy’s في الولايات المتحدة حتى الربع الثاني من عام 2025 على الأقل.

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