شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. أسامة حسنى يهدى الاحمر لقب كأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 2 يوليو 2007 أقيمت أمتع مباراة فى تاريخ لقاءات القمة الأهلى ضد الزمالك فى نهائى كأس مصر 2007، وامتدت المباراة بين الغريمين إلى الوقت الإضافى، قبل أن يحسمها الأهلى لصالحه بالفوز 4-3، وشهدت المواجهة تألق عدد كبير من اللاعبين، وفى مقدمتهم أسامة حسنى صاحب الهدفين الثالث والرابع بجانب عماد متعب وأبو تريكة من الأهلى، بالإضافة إلى عمرو زكى وجمال حمزة وشيكابالا من الزمالك.

واتسم اللقاء بأهمية خاصة بعد نجاح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى الدور الثانى بالدورى المحلى، فى ظل غياب المدرب مانويل جوزيه بعد حسم الأحمر للتتويج وخوض المباراة بالبدلاء.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبد الحميد فى حراسة المرمى، أمامه ثلاثى الدفاع شادى محمد وعماد النحاس وأحمد السيد، وفى وسط الملعب إسلام الشاطر ومحمد بركات وحسام عاشور ومحمد شوقى وأبو تريكة، وفى الهجوم عماد متعب وفلافيو.

أما الزمالك لعب بتشكيل مكون من: الحارس محمد عبد المنصف، أمامه أحمد غانم سلطان ووائل القبانى ووسام العابدى وعمرو الصفتى وطارق السيد للدفاع، وعلاء عبد الغنى وتامر عبد الحميد وحازم إمام للوسط، وعمرو زكى وجمال حمزة فى الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الزمالك فى الشوط الثانى ويفتتح التسجيل فى الدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى، من خطأ مشترك بين شادى محمد وعماد النحاس.

ورد متعب سريعًا بإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 57، لكن الزمالك خطف التقدم من جديد فى الدقيقة 65 عن طريق البديل شيكابالا.

وفى الوقت الذى توقع فيه الجميع تتويج الزمالك بلقب كأس مصر أدرك الأهلى التعادل فى الدقيقة 88 عن طريق أبو تريكة، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافى.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 100 عن طريق جمال حمزة، لكن البديل أسامة حسنى منح الأهلى هدف التعادل فى الدقيقة 106، قبل أن ينجح فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 107.

ولا شك أن تغييرات مانويل جوزيه كانت كلمة السر فى تفوق الأهلى، بعد نزول الثلاثى أحمد صديق بدلًا من حسام عاشور، وأحمد شديد قناوى بدلًا من إسلام الشاطر، وأسامة حسنى بدلًا من فلافيو.

فيما تسببت تغييرات المدرب هنرى ميشيل فى تراجع الزمالك بالدفع بأحمد حسام وأسامة حسن، ما عدا تفوق شيكابالا بعد نزوله بدلًا من حازم إمام.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.