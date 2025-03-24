تكنولوجيا: TCL تكشف عن تلفاز QD-Mini LED الفاخر مع ميزات متطورة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TCL تلفازها الجديد C7K Premium QD-Mini LED في أوروبا، وهو جهاز يشترك في العديد من الميزات مع QM7K، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1299.99 دولارًا على أمازون.

يتوفر هذا الطراز بأحجام متعددة تتراوح من 50 بوصة إلى 115 بوصة، مع تحسينات مقارنة بسلسلة C6K الجديدة.

يأتي C7K بدقة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب تقنية MEMC 120 هرتز، مماثلًا بذلك لـ C6K. كما يتميز بعدد أكبر من مناطق التعتيم المحلية، حيث تتراوح بين 2048 و2880 منطقة وفقًا لحجم الشاشة، مما يعزز مستوى التباين وسطوع الصورة، مع سطوعٍ أقصى يتراوح بين 2000 و3000 نتس.

يدعم التلفاز 93% من نطاق ألوان DCI-P3، بالإضافة إلى تقنيات Dolby Vision IQ وHDR10+ وHLG، بينما توفر لوحة HVA نسبة تباين تصل إلى 7000:1. قامت TCL أيضًا بتحسين نظام التحكم في التوهج (الهالة) لتعزيز جودة الصورة.

يعمل التلفاز بنظام Google TV، الذي يوفر وصولًا إلى العديد من تطبيقات البث، ويدعم التحكم الصوتي، إلى جانب Google Meet لمكالمات الفيديو.

أما بالنسبة لعشاق الألعاب، فقد زودت TCL هذا الطراز بتقنيات Game Accelerator 288 وGame Master، بالإضافة إلى شريط الألعاب GameBar ودعم AMD FreeSync Premium Pro لتجربة لعب أكثر سلاسة.

كما حصل النظام الصوتي على تحسينات ملحوظة، حيث يأتي مع مكبرات Onkyo بنظام 4.2.2 تدعم تقنية DTS Virtual:X لتوفير صوت محيطي أكثر تطورًا.

بدأت متاجر MediaMarkt في النمسا بالفعل ببيع TCL C7K بسعر يبدأ من 899 يورو لطراز 50 بوصة. وبالمقارنة مع C6K، فإن الإصدار 55 بوصة من C7K يُباع بسعر 1049 يورو، بينما يأتي الطراز المكافئ من C6K بسعر 799 يورو، مما يجعله أعلى تكلفة بنسبة 31%. لم يتم تحديد موعد الإطلاق في المملكة المتحدة حتى الآن.

المصدر